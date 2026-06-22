В Кузбассе на текущей неделе ожидается жара до +34 °C

22 июня 2026, 13:51

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В Кемеровской области на текущей неделе воздух прогреется до +34 °C, ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщили синоптики «Западно-Сибирского УГМС».





По их прогнозу, в ночь температура составит порядка +12…+17 °C, а уже днем потеплеет до +26…+31 °C. Осадков не будет. В среду в ночное время столбики термометров покажут до +18 °C, а дневная жара усилится до +28…+33 °C. Местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами.





«Четверг, 25 июня, станет самым жарким днем недели. Ночью синоптики обещают +13…+18 °C, местами снова +7…+12 °C, а дневная температура поднимется до пиковых значений — +29…+34 °C. Погода останется переменчивой: местами также ожидаются кратковременные ливни и грозы», — приводит «Сiбдепо» информацию ведомства.

«Во вторник и среду будет хорошая погода без осадков. А вот с четверга стоит ждать ухудшений. В прогнозе снова появятся дожди, температура в дневные часы понизится до +17...+22 °C, а в ночные будет составлять +8...+13 °C», — отметил он.