В Кузбассе на выходных температура воздуха опустится до -37 °С

22 января 2026, 15:13

Фото: iStock/photosvit

В Кемеровской области на предстоящих выходных ожидаются морозы. Об этом предупредили синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.





Так, в ночь на 23 января температура воздуха опустится ниже -30 °С, а местами ожидается до -37 °С. Днем в регионе будет -19…-24 °С. Ночью выпадет небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица.





«В субботу, 24 января, в ночное время температура воздуха будет варьироваться от -25 до -30 °С, местами до -38 °С, по югу от -18 до -23 °С. Днем: от -15 до -20, местами до -25, по югу от -9 до -14 градусов. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный, по югу в горах местами сильный снег, днем местами метели», — приводит «Сiбдепо» прогноз синоптиков.

«С понедельника начнется постепенное ослабление морозов. Пока что преобладающая температура в ночные часы будет в пределах -15…-18 °С, дневная — от -10 до -15 °С», — сказала Позднякова.