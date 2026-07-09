В Кузбассе на выходных воздух прогреется до +29 °C
В Кемеровской области на предстоящих выходных воздух прогреется до +29 °C. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.
По их прогнозу, в пятницу, 10 июля, в Кузбассе установится преимущественно сухая погода. Днем столбики термометров покажут порядка +21…+26 °C, а ночью — до +9 °C, пишет «Сiбдепо».
«Суббота, 11 июля, станет самым жарким днем: столбики термометров в некоторых местах подскочат до +29 °C, хотя днем возможны грозы и порывы ветра до 13 м/с. По северу местами кратковременные дожди, грозы», — предупреждают синоптики.
В воскресенье в регион вернется летняя солнечная погода со стабильной температурой около +23…+28 °C.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что в столичном регионе в пятницу ожидается гроза, а порывы ветра будут достигать 15—20 м/с, местами вероятен град.
«Ситуация с сильными осадками и ливнями прогнозируется только на вторую половину субботы. Местами сильные ливни по Москве и области ожидаются в ночь на воскресенье», — уточнил синоптик.
При этом вероятность смерча в Москве и Подмосковье на предстоящих выходных Шувалов практически исключил. Тем не менее будет действовать желтый уровень погодной опасности.