В Кузбассе на выходных воздух прогреется до +29 °C

09 июля 2026, 16:32

Фото: iStock/lamyai

В Кемеровской области на предстоящих выходных воздух прогреется до +29 °C. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.





По их прогнозу, в пятницу, 10 июля, в Кузбассе установится преимущественно сухая погода. Днем столбики термометров покажут порядка +21…+26 °C, а ночью — до +9 °C, пишет «Сiбдепо».





«Суббота, 11 июля, станет самым жарким днем: столбики термометров в некоторых местах подскочат до +29 °C, хотя днем возможны грозы и порывы ветра до 13 м/с. По северу местами кратковременные дожди, грозы», — предупреждают синоптики.

«Ситуация с сильными осадками и ливнями прогнозируется только на вторую половину субботы. Местами сильные ливни по Москве и области ожидаются в ночь на воскресенье», — уточнил синоптик.