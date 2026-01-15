В Кузбассе начнут помогать беременным, попавшим в трудную ситуацию

15 января 2026, 11:40

Фото: iStock/eternalcreative

В Кузбассе начнут помогать беременным женщинам, у которых есть проблемы с деньгами, жильем или в семье. Соответствующий документ подписал министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.





По данным «Сiбдепо», врачи в женских консультациях и роддомах будут интересоваться у женщин о трудностях в жизни. В случае отсутствия работы, проблем с жильем, наличием долгов и мыслях об аборте беременных направят к психологу и соцработнику. Специалисты расскажут будущим мамам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, обо всех пособиях и льготах, а также предложат конкретную помощь.





«Целью настоящего порядка является выявление беременных (родивших) женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и предоставления им мер социальной поддержки, направленных на профилактику обстоятельств семейного неблагополучия», — гласит документ.

«Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким предложили установить для беременных женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, пособие по беременности и родам в размере среднего заработка женщины за последние два года», — говорится в материале.