В Кузбассе начнут помогать беременным, попавшим в трудную ситуацию
В Кузбассе начнут помогать беременным женщинам, у которых есть проблемы с деньгами, жильем или в семье. Соответствующий документ подписал министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
По данным «Сiбдепо», врачи в женских консультациях и роддомах будут интересоваться у женщин о трудностях в жизни. В случае отсутствия работы, проблем с жильем, наличием долгов и мыслях об аборте беременных направят к психологу и соцработнику. Специалисты расскажут будущим мамам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, обо всех пособиях и льготах, а также предложат конкретную помощь.
«Целью настоящего порядка является выявление беременных (родивших) женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и предоставления им мер социальной поддержки, направленных на профилактику обстоятельств семейного неблагополучия», — гласит документ.
Тем временем 15 января депутаты от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении пособия для уволенных беременных женщин. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Telegram-канал фракции.
«Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким предложили установить для беременных женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, пособие по беременности и родам в размере среднего заработка женщины за последние два года», — говорится в материале.
Отмечается, что размер пособия не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе.
Авторы законопроекта убеждены, что такая мера позволит поддержать демографическую политику страны.