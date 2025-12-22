В Кузбассе назначили министра лесного комплекса и охотничьего хозяйства
В Кузбассе назначили министра лесного комплекса и охотничьего хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.
Так, по данным VSE42.RU, главным государственным инспектором региона в области охраны окружающей среды стал Евгений Бойко.
«Бойко зарекомендовал себя как эффективный опытный управленец. В рамках оптимизации штатного расписания мы объединили несколько подразделений, на эту ключевую должность рекомендовали Евгения Васильевича Бойко», — сказал глава Кузбасса Илья Середюк.
«Сiбдепо» сообщает, что Бойко получил юридическое образование. В 2021 году он окончил магистратуру по направлению «Биология», а в 2023 году обучился по специальности «Государственное и муниципальное управление».
«Его карьера в природоохранной сфере региона началась в 2018 году, и за это время он успешно руководил ключевыми департаментами», — говорится в материале издания.