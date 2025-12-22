22 декабря 2025, 12:30

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Кузбассе назначили министра лесного комплекса и охотничьего хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.





Так, по данным VSE42.RU, главным государственным инспектором региона в области охраны окружающей среды стал Евгений Бойко.





«Бойко зарекомендовал себя как эффективный опытный управленец. В рамках оптимизации штатного расписания мы объединили несколько подразделений, на эту ключевую должность рекомендовали Евгения Васильевича Бойко», — сказал глава Кузбасса Илья Середюк.

«Его карьера в природоохранной сфере региона началась в 2018 году, и за это время он успешно руководил ключевыми департаментами», — говорится в материале издания.