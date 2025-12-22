В Кузбассе двое мальчиков провалились под лёд на реке Томь и пропали
В Кузбассе двое мальчиков, 9 и 14 лет, провалились под лёд на реке Томь. Их унесло сильным течением, спасатели продолжают поиск детей.
Как сообщает «Сiбдепо», на место прибыли две машины МЧС и пять спасателей, которые осмотрели район происшествия и поделились кадрами с места. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и начали опрашивать свидетелей, чтобы выяснить, как дети оказались на тонком льду без присмотра взрослых.
Прокуратура Кузбасса проводит проверку соблюдения законов о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Ход расследования держится под контролем, решения о возможных мерах прокурорского реагирования будут приняты после завершения проверки.
