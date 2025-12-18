В посёлке Кузбасса уже второй раз за неделю отключили отопление из-за аварии

18 декабря 2025, 13:40

Фото: iStock/Maryviolet

В посёлке Елань Новокузнецкого округа Кемеровской области уже второй раз за неделю произошла авария на теплосети, после чего местные жители остались без отопления.





По данным VSE42.RU, отопление отсутствует на улицах Обручева, Школьная, Алтайская, Майская, Восточная, в переулке Зелёный и на улице Полевая.



Глава района Андрей Шарнин пояснил, что на улице Обручева прорвало трубу теплотрассы, пишет «Сiбдепо».





«Аварийная бригада уже работает на месте, на устранение неисправности брошены все силы. Делаем всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла», — сказал Шарнин.