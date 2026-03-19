В Кузбассе назначили нового мэра Калтана
В Кемеровской области выбрали нового мэра Калтана, им стал Константин Коробкин. Его кандидатуру рассмотрели депутаты во время собрания.
В среду, 18 марта, пост главы города покинул Игорь Голдинов, который занимал эту должность с марта 2011 года, пишет VSE42.RU. Официальной причины не называется, однако известно, что ранее его работу раскритиковал губернатор Кузбасса Илья Середюк после обвала крыши многоквартирного дома из-за снега.
Голдинов же в своем прощальном обращении заявил, что Калтан «превратился из перспективной территории в настоящий символ успеха и благополучия».
Уже в четверг, 19 марта, в администрации города сообщили «Сiбдепо» о назначении нового главы города, Константина Коробкина, которого утвердили на собрании депутатов.
Известно, что новый мэр родом из Прокопьевска, окончил СибГИУ. Коробкин уже опубликовал фотографию стелы «Калтан» в своем аккаунте во «Вконтакте».
