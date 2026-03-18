Подростка из Кузбасса обвинили в финансировании терроризма
Следственный комитет России по Кемеровской области предъявил обвинение 17‑летнему жителю города Белово в финансировании терроризма. Об этом пресс‑служба ведомства сообщила 18 марта.
Следствие установило, что в период с ноября по декабрь 2025 года обвиняемый осуществлял финансирование организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ. Переводы денежных средств подросток делал безналичным способом через аккаунт в одном из мессенджеров.
Выявление противоправной деятельности стало возможным благодаря взаимодействию Следственного комитета с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Юношу задержали, суд вынес ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
