ОГЭ по семи предметам сдали в Подмосковье более 48 000 девятиклассников
Свыше 48 000 подмосковных выпускников девятых классов приняли участие в ОГЭ в рамках основного периода. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
5 июня прошли экзамены по географии, информатике, обществознанию, физике, химии, истории и биологии.
«Экзамен по географии сдавали 12 000 человек, по информатике – 9500, по обществознанию – 9200, по физике – 4800, по химии – 3900, по истории – 1400, по биологии – 7100. Основной государственный экзамен прошёл на 592 площадках под наблюдением более чем тысячи специалистов», – отметили в ведомстве.Следующий экзамен в рамках основного периода ОГЭ состоится 6 июня. Девятиклассникам предстоит устно и письменно сдать иностранные языки, а также информатику.