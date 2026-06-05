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ОГЭ по семи предметам сдали в Подмосковье более 48 000 девятиклассников

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 48 000 подмосковных выпускников девятых классов приняли участие в ОГЭ в рамках основного периода. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.



5 июня прошли экзамены по географии, информатике, обществознанию, физике, химии, истории и биологии.

«Экзамен по географии сдавали 12 000 человек, по информатике – 9500, по обществознанию – 9200, по физике – 4800, по химии – 3900, по истории – 1400, по биологии – 7100. Основной государственный экзамен прошёл на 592 площадках под наблюдением более чем тысячи специалистов», – отметили в ведомстве.
Следующий экзамен в рамках основного периода ОГЭ состоится 6 июня. Девятиклассникам предстоит устно и письменно сдать иностранные языки, а также информатику.
Лора Луганская

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