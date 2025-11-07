В Кузбассе обнаружили уникальный янтарь возрастом более 100 млн лет

07 ноября 2025, 12:18

Фото: iStock/HansJoachim

В 2025 году геологи и палеонтологи обнаружили на территории Шестаковского комплекса Кемеровской области уникальный янтарь возрастом более 100 миллионов лет. Об этом рассказал глава Кузбасса Илья Середюк.





Кроме того, по словам губернатора, среди редких находок оказались фрагменты конечностей крупных растительноядных динозавров, остатки панцирных динозавров, редкие экземпляры древних растений и окаменевшие шишки.





«Экспонаты можно увидеть на выставке в отделе природы Кузбасского краеведческого музея», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

