Оркестр из Подмосковья выступил на гала-концерте Всероссийского проекта
4 ноября в Национальном центре «Россия» прошел гала-концерт Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России». Он направлен на поддержку и развитие молодых талантов. В числе участников — Детско-юношеский оркестр народных инструментов «Московия» из Долгопрудного, рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Гала-концерт открыли исполнением Гимна России Большим сводным оркестром и хором под управлением Народного артиста СССР Юрия Башмета. С приветственным словом от лица Президента России выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Проект «Современная музыкальная карта России» объединяет исполнителей со всей страны и представляет разнообразие музыкальных жанров. Особое внимание в этом году уделили юным музыкантам. Подмосковный оркестр «Московия» стал частью концертной программы, выступив совместно с Государственным академическим русским народным ансамблем имени Л. Г. Зыкиной и Национальным оркестром народов России под руководством Заслуженного артиста России, профессора Дмитрия Дмитриенко.
Завершили концерт певица Татьяна Куртукова с песней «Матушка Земля» и Заслуженный артист России SHAMAN, представивший новую композицию «4 ноября», приуроченную ко Дню народного единства.
