Оркестр из Подмосковья выступил на гала-концерте Всероссийского проекта

06 ноября 2025, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

4 ноября в Национальном центре «Россия» прошел гала-концерт Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России». Он направлен на поддержку и развитие молодых талантов. В числе участников — Детско-юношеский оркестр народных инструментов «Московия» из Долгопрудного, рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.