Более 300 предметов представлено на выставке к 200-летию жостовского промысла

06 ноября 2025, 23:05

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Большом дворце столичного музея-заповедника «Царицыно» открыли выставку одного из самых узнаваемых народных промыслов России «Жостово. Вызывающе красиво». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В экспозиции – свыше 300 предметов, от редких объектов кустарного производства XIX века до авторских изделий XXI столетия. Впервые показаны архивные артефакты, экспериментальные образцы и экземпляры из коллекций современных дизайнеров.



В этом году жостовскому промыслу исполняется 200 лет. В 1825 году братья Вишняковы открыли в Жостове мастерскую по производству лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, шкатулок и прочих декоративных предметов. С тех пор жостовским мастерам удалось создать свой уникальный стиль.

«Мы гордимся тем, что в Подмосковье есть промысел с богатейшими традициями. Московская область – регион с самой высокой концентрацией промыслов в стране, а команда Жостова – одна из самых активных и деятельных. Уверен, что популяризация российских промыслов через музейные форматы и большие выставки – современный и очень востребованный шаг», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«Для нас большая честь участвовать в выставке, приуроченной к 200-летию промысла. Это итог многолетней работы и возможность показать широкой аудитории, как жостовская роспись живет, развивается и вдохновляет. Мы гордимся, что в юбилейный год экспонируются архивные материалы, редкие образцы, а также новые авторские коллекции, созданные нашими мастерами», – сказал гендиректор Жостовской фабрики декоративной росписи Андрей Климачёв.