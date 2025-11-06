Более 300 предметов представлено на выставке к 200-летию жостовского промысла
В Большом дворце столичного музея-заповедника «Царицыно» открыли выставку одного из самых узнаваемых народных промыслов России «Жостово. Вызывающе красиво». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В экспозиции – свыше 300 предметов, от редких объектов кустарного производства XIX века до авторских изделий XXI столетия. Впервые показаны архивные артефакты, экспериментальные образцы и экземпляры из коллекций современных дизайнеров.
В этом году жостовскому промыслу исполняется 200 лет. В 1825 году братья Вишняковы открыли в Жостове мастерскую по производству лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, шкатулок и прочих декоративных предметов. С тех пор жостовским мастерам удалось создать свой уникальный стиль.
«Мы гордимся тем, что в Подмосковье есть промысел с богатейшими традициями. Московская область – регион с самой высокой концентрацией промыслов в стране, а команда Жостова – одна из самых активных и деятельных. Уверен, что популяризация российских промыслов через музейные форматы и большие выставки – современный и очень востребованный шаг», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Сегодня Жостовская фабрика включена в Реестр нематериального культурного наследия народов России. Там работают художники и мастера из династий, в которых знания передаются из поколения в поколение. Изделия фабрики хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее и частных собраниях по всему миру.
На выставке можно увидеть подносы XIX века, авангардные эксперименты 1920-30-х годов. Впервые в Москве представлены подносы из частного собрания Александра Бычкова и его необычной галереи в деревне Жостово. Можно увидеть и изделия игрушечного цеха Жостовской фабрики – расписные лопатки, совки, ведёрки и лейки, сувениры, выпущенные к юбилею Александра Пушкина в 1949 году и Олимпиаде-80.
«Для нас большая честь участвовать в выставке, приуроченной к 200-летию промысла. Это итог многолетней работы и возможность показать широкой аудитории, как жостовская роспись живет, развивается и вдохновляет. Мы гордимся, что в юбилейный год экспонируются архивные материалы, редкие образцы, а также новые авторские коллекции, созданные нашими мастерами», – сказал гендиректор Жостовской фабрики декоративной росписи Андрей Климачёв.
К открытию выставки музей и фабрика подготовили книгу, в которой история лаковой росписи с XIX века до сегодняшнего дня показана в картинках и статьях учёных.
Выставка будет работать до 15 февраля следующего года.