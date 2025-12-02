В Перу молния убила мужчину во время велосипедной прогулки с другом в горах
В Перу молния убила 36-летнего мужчину во время велосипедной прогулки в горах. Об этом сообщает CBS News.
Трагический инцидент произошел в канун Дня благодарения. Погода внезапно испортилась, начался дождь, и в двух велосипедистов ударила молния. 36-летний Юри Ботельо погиб на месте, его друг Джеймс получил серьезные травмы.
Погибший, уроженец Бразилии, недавно переехал в США с женой и маленьким сыном. Семья находилась в Перу, чтобы отметить праздник. Теперь вдова собирает средства на транспортировку тела мужа.
