В Кузбассе ограничат движение по мосту через реку Уса из-за ремонта

18 июня 2026, 11:06

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В Междуреченске Кемеровской области 18 июня начались плановые ремонтные работы проезжей части. В этой связи проезд через совмещенный железнодорожный мост через реку Уса будет ограничен на протяжении двух месяцев. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным «Сiбдепо», ремонт планируется завершить 20 августа. В это время для движения автотранспорта организуют регулируемый реверсивный режим. Из-за этого ожидается образование заторов.





«Для тяжелых и крупногабаритных транспортных средств введен особый график пропуска: к проезду допускаются автомобили общим весом до 30 тонн и шириной автопоезда от 2,7 до 3,5 метров», — говорится в материале издания.