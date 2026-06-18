В Кузбассе ограничат движение по мосту через реку Уса из-за ремонта
В Междуреченске Кемеровской области 18 июня начались плановые ремонтные работы проезжей части. В этой связи проезд через совмещенный железнодорожный мост через реку Уса будет ограничен на протяжении двух месяцев. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным «Сiбдепо», ремонт планируется завершить 20 августа. В это время для движения автотранспорта организуют регулируемый реверсивный режим. Из-за этого ожидается образование заторов.
«Для тяжелых и крупногабаритных транспортных средств введен особый график пропуска: к проезду допускаются автомобили общим весом до 30 тонн и шириной автопоезда от 2,7 до 3,5 метров», — говорится в материале издания.
Кроме того, движение грузовиков будет разрешено только после 18:00. В администрации призвали местных жителей и руководителей транспортных компаний учитывать данную информацию при организации своего маршрута.