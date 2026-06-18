Дорожники завершают ремонт улицы Леваневского в Коломне
Ремонт двух участков улицы Леваневского в Коломне близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Общая протяжённость обновлённых участков дороги составляет свыше 850 метров.
«Выполнена реконструкция дорожного полотна: там уложили новое асфальтовое покрытие и заменили бортовой камень. До конца текущего месяца на отремонтированной проезжей части нанесут разметку и смонтируют искусственные неровности», — говорится в сообщении.Всего в текущем году в округе Коломна должны отремонтировать 83 участка муниципальных дорог общей протяжённостью свыше 40 километров и восемь участков региональных трасс общей протяжённостью более 30 километров. Работы будут проводить как в городах, так и в малых населённых пунктах.