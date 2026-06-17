На двух подмосковных ж/д переездах временно ограничат движение

17 июня 2026, 11:29

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Движение на переездах через железнодорожные пути в округах Шатура и Одинцовский ограничат в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





В частности, 18 июня с девяти утра до четырёх часов дня перекроют переезд у посёлка Воймежный округа Шатура.





«В Одинцовском округе работы будут проводить на переезде в Малых Вяземах. Его перекроют для автотранспорта с 9:00 23 июня до 21:00 25 июня. Водителям предлагается в этот период пользоваться переездами на станциях Жаворонки и Кубинка-1», — говорится в сообщении.