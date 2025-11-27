Менеджеры госпредприятия в Калининграде брали взятки в размере 12 млн рублей
Бывшие руководители обособленного подразделения ГВСУ по специальным объектам получили взятки за покровительство при строительстве объекта в Калининградской области на сумму более 230 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации Следственного комитета РФ, экс-начальник подразделения Дмитрий Сюртуков и руководитель проекта Сергей Троценко с 2020 по 2023 год получили от руководителя ООО «Комплитстрой групп» деньги и автомобиль Lexus общей стоимостью 12 млн рублей. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Сообщается, что сам взяткодатель сообщил о преступлении, его уголовное преследование будет решаться отдельно. Расследование продолжается под контролем Главного военного следственного управления. Дело касается выполнения государственного оборонного заказа в Калининградской области.
