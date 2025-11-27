Менеджеры госпредприятия в Калининграде брали взятки в размере 12 млн рублей

27 ноября 2025, 15:35

Фото: iStock/blinow61

Бывшие руководители обособленного подразделения ГВСУ по специальным объектам получили взятки за покровительство при строительстве объекта в Калининградской области на сумму более 230 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.