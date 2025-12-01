В Перми чиновник бежал на СВО от наказания, а там пытался откупиться от армии
Бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин, ранее ушедший на СВО, чтобы избежать наказания за взятку, снова стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он пытался заплатить три миллиона рублей за комиссацию из армии.
Как сообщает Telegram-канал Baza, экс-чиновник оказался под новым расследованием спустя несколько месяцев после заключения контракта с Минобороны. В 2024 году Дробинина и его заместителя заподозрили в мошенничестве на полмиллиона рублей, а самого чиновника — ещё и в получении взятки от предпринимателя. Чтобы избежать реального срока, он в марте 2025-го отправился на СВО, из-за чего производство по делу приостановили.
Однако к концу года, как утверждает следствие, Дробинин решил прекратить службу. Он предложил сотруднику Минобороны три миллиона рублей за признание его негодным к строевой службе и последующую комиссацию. Попытка не удалась — силовики зафиксировали передачу денег.
Дробинин задержали и отправили в СИЗО до 27 января 2026 года. Ему вменяют новую попытку дачи взятки, что может обернуться более тяжким наказанием, чем первоначальные обвинения.
Читайте также: