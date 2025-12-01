В Перми чиновник бежал на СВО от наказания, а там пытался откупиться от армии

01 декабря 2025, 17:28

Фото: iStock/zim286

Бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин, ранее ушедший на СВО, чтобы избежать наказания за взятку, снова стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он пытался заплатить три миллиона рублей за комиссацию из армии.