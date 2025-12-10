Пьяный отец избил и связал подвыпившую 14-летнюю дочь в Амурской области

10 декабря 2025, 05:41

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Амурской области суд вынес приговор отцу, который избил и связал свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пресс-служба судов Амурской области».





Инцидент произошел в июне 2025 года в селе Красное. Мужчина, будучи пьяным, агрессивно отреагировал на возвращение дочери домой. Отмечается, что она тоже находилась в нетрезвом состоянии.



Между ними вспыхнул конфликт. Отец начал избивать 14-летнюю девочку руками и ногами. Он ударил ее лицом о стену, а затем связал подростку руки веревкой, лишив возможности выйти из дома.





Подрядчик на Сахалине получил десять лет за строительный обман на 46 миллионов рублей

«Отягчающим фактором стало то, что преступление было совершено родителем против несовершеннолетнего ребенка», — говорится в материале.