Пьяный отец избил и связал подвыпившую 14-летнюю дочь в Амурской области
В Амурской области суд вынес приговор отцу, который избил и связал свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пресс-служба судов Амурской области».
Инцидент произошел в июне 2025 года в селе Красное. Мужчина, будучи пьяным, агрессивно отреагировал на возвращение дочери домой. Отмечается, что она тоже находилась в нетрезвом состоянии.
Между ними вспыхнул конфликт. Отец начал избивать 14-летнюю девочку руками и ногами. Он ударил ее лицом о стену, а затем связал подростку руки веревкой, лишив возможности выйти из дома.
Девочка смогла освободиться только к утру. Она убежала к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь. Судмедэкспертиза квалифицировала вред здоровью пострадавшей как легкий.
Суд вынес отцу приговор, учтя смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние подсудимого и его участие в боевых действиях.
«Отягчающим фактором стало то, что преступление было совершено родителем против несовершеннолетнего ребенка», — говорится в материале.В итоге мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.