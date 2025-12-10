Достижения.рф

Судебные приставы поймали жительницу Елабуги на свидании за долги по алиментам

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Судебные приставы поймали жительницу Елабуги на свидании за долги по алиментам. Как оказалось, женщина накопила более 120 тысяч рублей задолженности и не выходила на связь с местными сотрудниками ФССП.



По сообщению Telegram-канала «Газета.Ru», чтобы привлечь её к ответственности, приставы пошли на хитрость: один из них переписался с женщиной в соцсетях и пригласил на «романтическое свидание», уточнив, что такси будет ждать у подъезда.

Россиянка пришла на встречу, подготовившись — с макияжем и прической. Однако вместо потенциального поклонника и такси её ждал автомобиль с судебными приставами. Женщину увезли в отдел ФССП, составили протокол за неуплату алиментов, а мировой суд назначил ей 60 часов обязательных работ.

Иван Мусатов

