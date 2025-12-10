10 декабря 2025, 10:21

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Судебные приставы поймали жительницу Елабуги на свидании за долги по алиментам. Как оказалось, женщина накопила более 120 тысяч рублей задолженности и не выходила на связь с местными сотрудниками ФССП.