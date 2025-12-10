Судебные приставы поймали жительницу Елабуги на свидании за долги по алиментам
Судебные приставы поймали жительницу Елабуги на свидании за долги по алиментам. Как оказалось, женщина накопила более 120 тысяч рублей задолженности и не выходила на связь с местными сотрудниками ФССП.
По сообщению Telegram-канала «Газета.Ru», чтобы привлечь её к ответственности, приставы пошли на хитрость: один из них переписался с женщиной в соцсетях и пригласил на «романтическое свидание», уточнив, что такси будет ждать у подъезда.
Россиянка пришла на встречу, подготовившись — с макияжем и прической. Однако вместо потенциального поклонника и такси её ждал автомобиль с судебными приставами. Женщину увезли в отдел ФССП, составили протокол за неуплату алиментов, а мировой суд назначил ей 60 часов обязательных работ.
