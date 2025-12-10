Москвичка, загадочно исчезнувшая в Турции с сыном, вернулась домой

10 декабря 2025, 00:23

Пропавшая в Турции москвичка Дарья Лучкина с 10-летним сыном вернулась домой

Фото: iStock/encrier

Россиянка Дарья Лучкина, которая ранее пропала в Турции, вернулась в Москву со своим десятилетним сыном. Об этом пишет РИА Новости.





Напомним, что 32-летняя женщина и ее сын Максим вылетели из аэропорта Шереметьево 17 октября. Они никого не предупредили об этом и, казалось, не взяли с собой никакие важные вещи. Например, и мать, и сын оставили свои телефоны в квартире.





«Лучкина с сыном вернулись в Россию», — сообщил РИА Новости 9 декабря осведомленный источник.