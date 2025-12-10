Москвичка, загадочно исчезнувшая в Турции с сыном, вернулась домой
Пропавшая в Турции москвичка Дарья Лучкина с 10-летним сыном вернулась домой
Россиянка Дарья Лучкина, которая ранее пропала в Турции, вернулась в Москву со своим десятилетним сыном. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что 32-летняя женщина и ее сын Максим вылетели из аэропорта Шереметьево 17 октября. Они никого не предупредили об этом и, казалось, не взяли с собой никакие важные вещи. Например, и мать, и сын оставили свои телефоны в квартире.
После прилета в Стамбул они сели в частный автомобиль и уехали в «неизвестном направлении». Не сумев выйти на контакт с дочерью, взволнованная мама Дарьи обратилась в полицию. Подробнее о ее действиях после неожиданного «исчезновения» близких людей читайте в нашем материале.
28 ноября Дарью и Максима обнаружили на турецко-сирийской границе. Их доставили в депортационный центр в Адане.
«Лучкина с сыном вернулись в Россию», — сообщил РИА Новости 9 декабря осведомленный источник.Новые детали относительно их исчезновения и его причин пока не раскрываются.