В Кузбассе открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»
19 июля в музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Об этом сообщает «Сiбдепо».
Издание напомнило, что гробницу фараона Древнего Египта Тутанхамона обнаружили в Долине царей в 1922 году английский исследователь Говард Картер и археолог-любитель Джордж Карнарвон.
В музее можно увидеть репродукции найденных артефактов, в том числе ювелирные украшения фараона, колесницу, щиты с фигурой царя, где он изображен сильным и здоровым мужчиной, царское кресло и многое другое.
Отмечается, что на оригинальном бюсте Тутанхамон выглядит красивым, однако это было не так, поскольку в то время фараоны заключали союзы с ближайшими родственниками, поэтому у каждого правителя Древнего Египта были серьезные проблемы со здоровьем в результате инцестов.
«У Тутанхамона были генетические заболевания — у него был некроз тканей, искривлен позвоночник, была заячья губа, он хромал на левую ногу и пользовался тросточками. 130 тросточек захоронили вместе с ним в гробницу», — рассказала экскурсовод музея Ани Халатян.
Тутанхамон пришел к власти, когда ему было всего девять лет. Еще через девять лет он умер, не успев оставить наследников.
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Отмечается, что на улице покажут ролики о работе городских служб, а в выходные и праздничные дни состоится показ советских фильмов о Москве.
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