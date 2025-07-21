В Кузбассе открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»

21 июля 2025, 12:02

Фото: iStock/jarino47

19 июля в музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Об этом сообщает «Сiбдепо».





Издание напомнило, что гробницу фараона Древнего Египта Тутанхамона обнаружили в Долине царей в 1922 году английский исследователь Говард Картер и археолог-любитель Джордж Карнарвон.



В музее можно увидеть репродукции найденных артефактов, в том числе ювелирные украшения фараона, колесницу, щиты с фигурой царя, где он изображен сильным и здоровым мужчиной, царское кресло и многое другое.



Отмечается, что на оригинальном бюсте Тутанхамон выглядит красивым, однако это было не так, поскольку в то время фараоны заключали союзы с ближайшими родственниками, поэтому у каждого правителя Древнего Египта были серьезные проблемы со здоровьем в результате инцестов.





«У Тутанхамона были генетические заболевания — у него был некроз тканей, искривлен позвоночник, была заячья губа, он хромал на левую ногу и пользовался тросточками. 130 тросточек захоронили вместе с ним в гробницу», — рассказала экскурсовод музея Ани Халатян.

«Зону "Подкова" традиционно украсят необычные арт-объекты. Любители искусства оценят выставку "КГХ будущего" в крытом затемненном павильоне с картинами, созданными при помощи искусственного интеллекта в стилистике знаменитых русских художников», — говорится в материале.