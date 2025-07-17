Названо время и место проведения Фарфорового фестиваля «Агашка»
Ежегодный Фарфоровый фестиваль «Агашка» пройдёт 23 августа, в 88-й день рождения города Ликино-Дулёво. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орехово-Зуевского городского округа.
«Желающих приглашают принять участие в театрализованном шествии Фарфоровой королевы и её свиты, в конкурсе костюмов и образов «Фарфоровая кокетка», в конкурсе юных художников «Фарфоровое диво», в выставке-ярмарке народно-художественных промыслов России и изделий ручной работы «Школа ремёсел», – рассказали в администрации.Также можно будет посетить творческую площадке с мастер-классами по народно-художественным промыслам «Агафья-искусница», принять участие в церемонии бракосочетания «Фарфоровая свадьба».
Заявки на участие принимаются в электронной форме до 15 августа.