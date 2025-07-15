К акции «Ночь в парке» присоединятся 85 парков Подмосковья
В 85 парках Московской области 19 июля пройдёт общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Для гостей откроются поэтические площадки «Читаем под сиянием луны», состоятся вечерние экскурсии с фонариками, пикники и медитации. Пройдут бесшумные дискотеки в наушниках и многое другое. Так, в Зарайском центральном парке организуют выставку автомобилей и стрит-арт выставку современных художников. В парке Мира Мытищ гости смогут посетить пижамную вечеринку и мастер-класс по раскраске гигантского картонного замка Марфино. Парке им. Степанова в Серпухове приглашает посетить поэтическую площадку и принять участие в «открытом микрофоне», пройти ораторский курс для начинающих», – рассказали в ведомстве.Подробнее о запланированных мероприятиях можно узнать на сайте.
«Ночь в парке» организована при информационной поддержке Минкульттуризма Подмосковья и АНО «МосОблПарк».