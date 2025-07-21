В Подольске открылась выставка марок с работами современных художников

21 июля 2025, 09:50

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Выставка почтовых миниатюр «Искусство марки» открылась в Подольском выставочном зале. В экспозиции представлены марки, на которых изображены произведения современных российских художников. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Марки изданы в серии «Современное искусство России», которая выпускается с 2011 года.





«Посетители выставки могут увидеть марки с картинами заслуженных художников России Георгия Лемана, Николая Боровского, Анатолия Любавина, Евгения Ромашко, Виктора Глухова, заслуженных художников РФ Андрея Дубова, Николая Пластова и других», — говорится в сообщении.