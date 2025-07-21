В Подольске открылась выставка марок с работами современных художников
Выставка почтовых миниатюр «Искусство марки» открылась в Подольском выставочном зале. В экспозиции представлены марки, на которых изображены произведения современных российских художников. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Марки изданы в серии «Современное искусство России», которая выпускается с 2011 года.
«Посетители выставки могут увидеть марки с картинами заслуженных художников России Георгия Лемана, Николая Боровского, Анатолия Любавина, Евгения Ромашко, Виктора Глухова, заслуженных художников РФ Андрея Дубова, Николая Пластова и других», — говорится в сообщении.В число экспонатов вошла марка, посвящённая Подольску. Она была выпущена в 2024 году в серии «Города трудовой доблести».
Выставка будет работать до 17 августа. Возрастных ограничений нет.