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В Кузбассе открыли шесть современных медучреждений

Фото: iStock/humonia

В Кемеровской области открыли современные медучреждения в шести населенных пунктах. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.



Так, по его словам, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты начали работу в сёлах Ильинка, Сосновка, Берёзово, Красная Орловка, Красулино и в посёлке Металлургов.

«Ключевым моментом является то, что все они сразу были укомплектованы персоналом. Несмотря на экономические трудности, регион продолжает поддерживать программу привлечения специалистов, обеспечивая доступность квалифицированной помощи», — приводит «Сiбдепо» слова главы Кузбасса.

После открытия новых медучреждений врачебная помощь стала доступна для более чем 16 тысяч жителей. Отмечается, что в новых медучреждениях трудятся молодые врачи по программе «Земский доктор».
Элина Позднякова

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