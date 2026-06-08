В Кузбассе открыли шесть современных медучреждений

08 июня 2026, 12:19

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В Кемеровской области открыли современные медучреждения в шести населенных пунктах. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.





Так, по его словам, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты начали работу в сёлах Ильинка, Сосновка, Берёзово, Красная Орловка, Красулино и в посёлке Металлургов.





«Ключевым моментом является то, что все они сразу были укомплектованы персоналом. Несмотря на экономические трудности, регион продолжает поддерживать программу привлечения специалистов, обеспечивая доступность квалифицированной помощи», — приводит «Сiбдепо» слова главы Кузбасса.