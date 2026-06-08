В одинцовском ЖК «Жаворонки Клаб» построили амбулаторию
Административно-бытовой корпус с амбулаторией построили в ЖК «Жаворонки Клаб» на территории Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Площадь двухэтажной постройки составляет более 2 300 квадратных метров. Амбулатория рассчитана на 71 посещение в смену. Там размещаются детское и взрослое отделения, кабинеты вакцинации и неотложной помощи», — говорится в сообщении.Здание девелопер возвёл за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. Медучреждение передадут в управление муниципалитету до конца текущего года.
Социальная инфраструктура жилого комплекса включает также школу на 560 мест и детский сад на 260 воспитанников. Эти объекты после постройки тоже передадут округу.