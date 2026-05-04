В ФАПах Подмосковья с начала года провели более 50 тысяч онлайн-консультаций

04 мая 2026, 14:30

Свыше 50 тысяч телемедицинских консультаций провели в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На онлайн-приёме пациент может обсудить с врачом результаты анализов и диспансеризации, получить корректировку терапии, закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные лекарства.





«Благодаря телемедицине пациент экономит время на посещении поликлиники, что особенно удобно жителям отдаленных территорий. Кроме того, онлайн-формат позволяет фельдшеру в ФАПе оперативно получить экспертное мнение врачей медицинских организаций более высокого уровня и профильных специалистов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.