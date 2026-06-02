В Барвихе отремонтировали врачебную амбулаторию для жителей посёлка
В посёлке Барвиха Одинцовского городского округа завершили ремонт амбулатории. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В здании выполнили внутреннюю отделку помещений, обновили инженерные коммуникации и привели в порядок входную группу.
«Амбулатория оказывает медицинскую помощь жителям посёлка и ближайших населённых пунктов. Проведённый ремонт позволит создать более комфортные условия для пребывания пациентов и работы медиков», – отметил главврач Одинцовской больницы Иван Каприн.
В амбулатории ведут приём терапевт, педиатр, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, стоматолог и гинеколог. Для пациентов доступны рентген-кабинет, кабинет ЭКГ, физиокабинет и дневной стационар. Помимо этого, в медучреждении работает аптека, и жители могут на месте получать льготные лекарства.
Записаться на приём к специалисту можно через приложение «Добродел Здоровье», по номеру 122, на региональном портале госуслуг «Здоровье», а также через чат-бот в мессенджере MAX.