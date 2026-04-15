В Кузбассе открыли весенний сезон охоты

В Кемеровской области официально открыли весенний сезон охоты. Охотникам разрешили стрелять не только по традиционной дичи, но и по воронам. Об этом сообщил министр лесного комплекса и охотхозяйства региона Евгений Бойко.





По данным «Сiбдепо», в 2026 году в Кузбассе установили сроки для охоты на разные виды птиц. Так, отстреливать боровую дичь — глухарей и тетеревов — можно будет с 4 по 13 мая. Однако охотиться можно только на самцов и току.





«Для охоты на уток и гусей разрешены сроки с 14 апреля по 3 мая, но с обязательным использованием живых подсадных, чучел или манка. Отстрел в особо охраняемых зонах строго запрещён, так же как и стрельба по самкам. Нарушение сроков или стрельба по запрещённым объектам повлечёт за собой штрафы или лишение права на охоту», — говорится в материале.