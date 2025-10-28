Охотники отомстили невиновному в расправе над туристом медведю

28 октября 2025, 13:07

Охотники в США спутали обычного медведя с медведем-людоедом и убили его

Фото: istockphoto/Tadoma

Охотники в американском штате Арканзас ошибочно застрелили обычного медведя, приняв его за хищника‑людоеда. Об этом сообщает Arkansas Times.