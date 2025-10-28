Охотники отомстили невиновному в расправе над туристом медведю
Охотники в американском штате Арканзас ошибочно застрелили обычного медведя, приняв его за хищника‑людоеда. Об этом сообщает Arkansas Times.
В октябре в национальном лесу Озарк медведь напал на 60‑летнего туриста Макса Томаса. Мужчина погиб. Через три дня местные охотники обнаружили и несколько раз выстрелили в животное, считая, что это тот самый хищник. Позднее ДНК‑экспертиза показала, что убитый медведь не был причастным к нападению.
Шериф Гленн Уилер ранее заявлял, что по фотодоказательствам идентификация зверя была точной, однако генетический анализ Университета Флориды опроверг эти выводы.
Поиски настоящего виновника продолжаются. На камерах наблюдения зафиксировали только одного медведя, а все расставленные ловушки оказались пустыми, что затрудняет расследование.
