В Подмосковье начали возвращаться перелётные птицы

12 марта 2026, 14:23

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Перелётные птицы начали возвращаться из тёплых краёв в Московскую область. Об этом сообщает пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.





Участники исследовательского проекта «Весна: день за днём» заметили в Подмосковье представителей как распространённых, так и краснокнижных видов.



