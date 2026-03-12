В Подмосковье начали возвращаться перелётные птицы
Перелётные птицы начали возвращаться из тёплых краёв в Московскую область. Об этом сообщает пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.
Участники исследовательского проекта «Весна: день за днём» заметили в Подмосковье представителей как распространённых, так и краснокнижных видов.
Кроме того, во всех округах Московской области заметили грачей и скворцов. Это значит, что весна началась раньше обычного.«В округе Красногорск наблюдатели заметили пастушка и зимородка, а в Дмитровском округе — орлана-белохвоста. Птица 2026 года — чмога или большая поганка — пока не встречалась, но её родственницы из семейства поганок уже прилетели, значит и она скоро вернётся», — говорится в сообщении.
Проект по наблюдению за птицами «Весна: день за днём» начался 1 марта и завершится 31 мая. Узнать о нём подробнее можно по ссылке.