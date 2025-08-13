В городском округе Ступино обсудили благоустройство территорий

13 августа 2025, 18:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В Ступине подвели промежуточные итоги мероприятий по благоустройству. Общегородское совещание провёл глава муниципалитета Сергей Мужальских, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





По программе «Пешком» в округе обустроено девять «народных троп» для удобного доступа к объектам социальной инфраструктуры. В Ступине завершено благоустройство двух пешеходных зон.

«В восьми дворах меняют асфальтобетонное покрытие с установкой бортового камня, созданием дополнительных парковочных мест и озеленением территории. Работы завершены по четырём адресам. Сделан ямочный ремонт дворов большими картами. Устранено около 18 тыс. кв. м ям», – рассказал замглавы округа Максим Жуков.