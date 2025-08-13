Достижения.рф

В городском округе Ступино обсудили благоустройство территорий

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В Ступине подвели промежуточные итоги мероприятий по благоустройству. Общегородское совещание провёл глава муниципалитета Сергей Мужальских, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



По программе «Пешком» в округе обустроено девять «народных троп» для удобного доступа к объектам социальной инфраструктуры. В Ступине завершено благоустройство двух пешеходных зон.

«В восьми дворах меняют асфальтобетонное покрытие с установкой бортового камня, созданием дополнительных парковочных мест и озеленением территории. Работы завершены по четырём адресам. Сделан ямочный ремонт дворов большими картами. Устранено около 18 тыс. кв. м ям», – рассказал замглавы округа Максим Жуков.
Запланировано 12 проектов по инициативному бюджетированию. Это установка четырёх детских игровых и четырёх воркаут-площадок, благоустройство трёх общественных территорий и памятника героям Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

По словам Жукова, планируется также проведение систем наружного освещения в 16 населенных пунктах. Всего будет установлено 310 светодиодных светильников и 90 опор.

Выполнено благоустройство сквера на Колхозной – отремонтирован памятник, удалены аварийные и больные деревья, проведено озеленение.

Продолжаются работы на территории сквера взрослой поликлиники. Готовность объекта составляет 80%.

Помимо этого, завершён демонтаж на проспекте Победы. Рабочие выполняют монолитные и земляные работы, прокладку инженерных сетей к будущему фонтану.


Лора Луганская

