Вакцинировать от гриппа в Подмосковье в этом году планируют более 1,1 млн детей

27 августа 2025, 11:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Привить от гриппа в Московской области в этом году планируется свыше 1,1 млн детей. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Кампания по вакцинации детского населения от гриппа уже стартовала в регионе. В медучреждения региона поступила современная и безопасная отечественная вакцина «Ультрикс Квадри». Сделать прививку можно в детских поликлиниках по месту прикрепления.

«Вакцинация – единственный и самый надёжный способ профилактики гриппа и его осложнений. Чтобы иммунитет успел сформироваться, важно сделать прививку как можно скорее. В этом году планируется привить от гриппа более 1,1 млн детей. В ближайшее время начнем масштабную кампанию по вакцинации взрослого населения», – пояснил Забелин.