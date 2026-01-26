В Кузбассе отремонтируют междугороднюю трассу

26 января 2026, 10:25

Фото: iStock/FOTOFORCE

В Кемеровской области запланировали ремонт трассы Гурьевск – Малая Салаирка – Горскино – Урск протяженностью более 13 километров. Об этом сообщили в «Дирекции автодорог Кузбасса».





По данным VSE42.RU, на трассе устранят пучины и деформации асфальтобетонного покрытия. Кроме того, планируется выровнять верхний слой, нанести разметку, установить новые дорожные знаки, ограждение и сигнальные столбики.



Изначально на ремонт выделили 612 млн рублей, однако по итогам аукциона победил подрядчик, который готов выполнить задачу за 398 млн рублей. Работы завершат до 15 октября 2027 года.



Тем временем в Юрге планируют привести в порядок асфальтовое покрытие на улицах Лазо и Московской, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на официальный сайт госзакупок.





«Стартовая цена контракта зафиксирована на отметке в 17 189 007 рублей. На закупку материалов администрация готова выделить около 5,5 миллионов рублей. Ещё примерно семь миллионов предполагается потратить непосредственно на строительные работы», — говорится в материале.