В Одинцовском округе в следующем году отремонтируют 13 муниципальных дорог

10 декабря 2025, 16:03

Фото: пресс-служба Одинцовского г.о.

13 муниципальных автодорог общей протяжённостью восемь с половиной километров планируют отремонтировать в Одинцовском городском округе в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Объём работ составит 65,8 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия, из них 8,1 тысяча квадратных метров придётся на тротуары.





«В план ремонта вошёл участок улицы Новая Планировка в деревне Щедрино, привокзальная площадь в Кубинке, Узловая улица в селе Жаворонки, улица Дзержинского в Звенигороде, Кутузовская улица в Новой Трёхгорке и автодорога от Можайского шоссе до посёлка Часцы», — говорится в сообщении.