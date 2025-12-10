В Одинцовском округе в следующем году отремонтируют 13 муниципальных дорог
13 муниципальных автодорог общей протяжённостью восемь с половиной километров планируют отремонтировать в Одинцовском городском округе в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Объём работ составит 65,8 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия, из них 8,1 тысяча квадратных метров придётся на тротуары.
«В план ремонта вошёл участок улицы Новая Планировка в деревне Щедрино, привокзальная площадь в Кубинке, Узловая улица в селе Жаворонки, улица Дзержинского в Звенигороде, Кутузовская улица в Новой Трёхгорке и автодорога от Можайского шоссе до посёлка Часцы», — говорится в сообщении.Кроме того, отремонтируют ряд дорог в Голицыне, Одинцове, деревнях Чигасово, Переделки и Пестово и пр.