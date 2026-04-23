В Кузбассе ожидается майское тепло до +20 °C и грозы

23 апреля 2026, 15:57

В Кемеровской области 23 апреля воздух местами прогрелся до +23 °C, но уже в пятницу в регион придут гроза и сильный ветер. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.





По данным VSE42.RU, в четверг в регионе значительно потеплело. Днем температура составила +13…+18 °C, а местами потеплело до +23 °C. Также прошли дожди, а в Кемерове обошлось без осадков.



Однако уже в пятницу, 24 апреля, на территории Кузбасса ожидается усиление ветра и грозы, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации Междуреченска.





«24 апреля ожидается усиление ветра ночью 8–13 м/с, местами до 21 м/с. Местами сильные грозы. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.



Днем ожидается до +20 °C. Ночью пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные.