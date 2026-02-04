На Солнце зафиксировали 16 мощных вспышек, одна из них — высшего класса X

04 февраля 2026, 02:46

ИКИ РАН: 3 февраля на Солнце зафиксировали 16 мощных вспышек, одна из них — класса X

Фото: iStock/Iurii Garmash

На Солнце во вторник случилось 16 мощных вспышек, одна из которых достигла наивысшего класса X. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.





Согласно материалу, четыре из 16 вспышек относились к классу C, одиннадцать — к классу M и одна — к экстремальному классу X. Своего пока она достигла в 17:08 по московскому времени.



