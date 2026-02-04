На Солнце зафиксировали 16 мощных вспышек, одна из них — высшего класса X
На Солнце во вторник случилось 16 мощных вспышек, одна из которых достигла наивысшего класса X. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно материалу, четыре из 16 вспышек относились к классу C, одиннадцать — к классу M и одна — к экстремальному классу X. Своего пока она достигла в 17:08 по московскому времени.
Солнечные вспышки классифицируются по возрастающей шкале на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки классов A и B считаются слабыми, класса C — небольшими, поскольку они практически не влияют на Землю. Класс M обозначает вспышки средней силы, а класс X — наиболее мощные и потенциально опасные.
