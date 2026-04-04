Стало известно, сколько составил ущерб от паводков в Чечне и Дагестане

Стало известно, какой ущерб нанесли паводки в Чечне и Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента в СКФО Юрия Чайку.



По предварительным оценкам органов исполнительной власти Дагестана и Чеченской Республики, размер материального ущерба составил более одного миллиарда рублей.

В связи с этим полпред президента в СКФО попросил подготовить и направить в правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций документы, которые подтверждают причинённый материальный ущерб.

В ходе профильного совещания Юрий Чайка поручил главе Дагестана Сергею Меликову и вице-премьеру Чечни Рустаму Шаптукаеву как можно скорее ликвидировать последствия затопления.

Ольга Щелокова

