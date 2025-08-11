Подмосковным автомобилистам напомнили о безопасном вождении во время дождя

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье всю ближайшую неделю ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. В связи с неблагоприятными погодными условиями Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает участников дорожного движения быть предельно аккуратными.
Ведомство советует отказаться от поездок на мотоциклах, велосипедах и средствах индивидуальной мобильности во время осадков, так как это повышает риск аварий. Автомобилистам напоминают о необходимости не отвлекаться за рулём, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно снижая скорость на пешеходных переходах и уступая дорогу пешеходам.
Рекомендуется избегать укрытия под деревьями и ненадёжными конструкциями, а также не парковать автомобили рядом с ними.
Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах после тщательной проверки безопасности, а в вечернее время использовать световозвращающие элементы для лучшей заметности. При возникновении поломок, ДТП или других чрезвычайных ситуаций следует позвонить в «112».
В случае вынужденной остановки автомобиля следует отъехать к обочине, включить аварийную сигнализацию и покинуть машину, чтобы избежать опасности столкновения.
Актуальную информацию о состоянии дорог и транспорте Подмосковья можно найти в официальном телеграм-канале: @dorogitransport.