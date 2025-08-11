Подмосковным автомобилистам напомнили о безопасном вождении во время дождя

11 августа 2025, 17:06

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье всю ближайшую неделю ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. В связи с неблагоприятными погодными условиями Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает участников дорожного движения быть предельно аккуратными.