В Москве высота сугробов достигла 80 см и побила рекорд за 72 года наблюдений

В Москве высота сугробов достигла 80 сантиметров, что стало абсолютным рекордом за 72 года наблюдений метеорологической обсерватории МГУ. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
По его словам, в центре столицы на станции «Балчуг» снежный покров составил 77 сантиметров. Предыдущий рекорд — 77 сантиметров — зафиксировали 26 марта 2013 года.
Обновление показателя связано с аномально снежным днем 19 февраля. При прохождении атмосферных фронтов циклона за сутки выпало 24,4 миллиметра осадков. Этот результат стал седьмым по величине среди суточных показателей твердых осадков в холодный период с 1954 года. Рекорд по количеству зимних осадков за сутки — 31,4 миллиметра — отмечен 14 декабря 1981 года.
