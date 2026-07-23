В Кузбассе ожидаются сильные дожди и град в ближайшие дни

23 июля 2026, 13:59

Фото: iStock/Sasiistock

Ливни и град пообещали жителям Кемеровской области синоптики «Западно-Сибирского УГМС». Самым ненастным днем станет четверг, 23 июля.





Так, местами в регионе прогнозируются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра могут достигать до 22 метров в секунду. В пятницу осадки сохранятся, а ветер немного стихнет.





«Ночью ожидается +12…+17 °C, днем — до +22…+27 °C, пройдут кратковременные дожди с грозами. В субботу, 25 июля, дожди начнут сдавать позиции, ветер ослабеет до 3-8 метров с порывами до 14 м/с, дожди станут небольшими, а температура останется прежней: ночью около +12…+17 °C, а днем — до +22…+27 °C», — приводит «Сiбдепо» данные синоптиков.

«В субботу ночная температура в Москве около +13...+15 °C, а по области в пределах +11...+16 °C. Днем тоже местами слабые дожди. В то же время воздух прогреется в столице до +24...+26 °C, а по области до +21...+26 °C», — уточнил специалист.