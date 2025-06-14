В городском округе Серпухов продолжается ремонт автомобильных дорог

14 июня 2025, 12:05

45 дорожных участков отремонтируют в Серпухове в этом году

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Городском округе Серпухов активно ведется ремонт автомобильных дорог. 13 июня на улице Комсомольской специалисты приступили к снятию старого асфальта. В ближайшее время будет завезен щебень для устройства основания дороги, сообщает городская администрация.