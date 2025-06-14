В городском округе Серпухов продолжается ремонт автомобильных дорог
В Городском округе Серпухов активно ведется ремонт автомобильных дорог. 13 июня на улице Комсомольской специалисты приступили к снятию старого асфальта. В ближайшее время будет завезен щебень для устройства основания дороги, сообщает городская администрация.
ВРИП главы округа Алексей Шимко отметил, что на участке протяженностью 280 метров и площадью 1950 кв. м будет уложено асфальтобетонное покрытие. Этот участок важен из-за близости стоматологической поликлиники N2.
Работы планируют завершить в июне 2025 года. Также обустраивается удобный тротуар. Всего в этом году в муниципалитете планируется отремонтировать 45 участков дорог, сейчас в работе 20.
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