Проведение ремонта детсада «Аленушка» в посёлке Зверосовхоза оценили власти
Ход ремонта детсада «Аленушка» в поселке Зверосовхоза Пушкинского городского округа оценил депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Об этом сообщили в окружной администрации в воскресенье, 15 июня.
«Строители идут в графике, сложностей не возникает, поэтому дополнительных нагрузок по рабочим пока не требуется. Ремонт планируют закончить в августе этого года, так что в сентябре дети поселка пойдут в уже обновленный красивый детский сад!» — сказал парламентарий.Вместе с ним осмотр проводила замглавы округа Людмила Конопатченкова и уполномоченная окружного главы Ольга Алексеева.
Ремонтные работы здания общей площадью порядка тысячи квадратов стартовали в начале текущего года. Двухэтажное здание возвели в 1966 году. Во дворе монтируют освещение, площадки и вентилируемый фасад здания. Ремонт проводится в рамках реализации Программы капремонта, которую инициировал президент России Владимир Путин.