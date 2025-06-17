Строители отчитались о ходе капремонта ДК «Исток» в Серпухове
Видео: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
В серпуховском дворце культуры «Исток» ведётся капитальный ремонт. О ходе работ и сроках сдачи объекта рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Сейчас кровельные работы полностью завершены, витражи заменены, заливка полов сделана на 80%. Ведётся обновление инженерных сетей: канализации, отопления, электропроводки. Продолжается оштукатуривание фасада и внутренняя отделка помещений. В ближайшее время начнётся укладка плитки, покраска стен и замена окон», — говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках капремонта зданию будут возвращены все окна, которые ранее были заложены. Кроме того, планируется перенести основной вход и обустроить тротуар.
Все работы планируется закончить до конца текущего года, а сдать ДК в эксплуатацию — в первом квартале 2026 года.