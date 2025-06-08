В Москве из-за сильного ливня мужчину затянуло в сточную трубу

08 июня 2025, 20:29

В Москве из-за сильного дождя мужчину затянуло в трубу коллектора

Фото: Istock/Andrei310

На юге Москве из-за сильного ливня мужчину затянуло в сточную канализационную трубу. По информации SHOT, прохожие вовремя оказали помощь пострадавшему мужчине и спасли ему жизнь.