В Москве из-за сильного ливня мужчину затянуло в сточную трубу
На юге Москве из-за сильного ливня мужчину затянуло в сточную канализационную трубу. По информации SHOT, прохожие вовремя оказали помощь пострадавшему мужчине и спасли ему жизнь.
Инцидент произошел в районе Пролетарского проспекта. Мужчина упал в коллектор в парковой зоне и течением его начало затягивать в сточную трубу реки Чертановка. На помощь ему подоспели прохожие. Они вовремя схватили потерпевшего и удерживали его на месте до прибытия спасателей, чтобы сильное течение не унесло его дальше.
Прибывшие сотрудники МЧС оперативно достали пострадавшего из трубы и передали его медикам для оказания последующей необходимой помощи.
Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщал о риске появления небольших вихрей и смерчей из-за непогоды в столичном городе. Кроме того, до ночи в Москве продлятся ливни и град, а порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.
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