В Кузбассе планируют подготовить 40 купелей для крещенских купаний
В Кемеровской области подготовят 40 купелей для крещенских купаний. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в рамках рабочей встречи с руководителем регионального управления МЧС России Романом Бобровниковым.
Напомним, крещенские купания пройдут в ночь на 19 января. В Кузбассе в этот день прогнозируются сильные морозы.
«Обговорили алгоритм взаимодействия правительства Кузбасса и ведомства», — приводит VSE42.RU слова Середюка.
Глава региона подчеркнул, что у регионального правительства и МЧС имеется общая цель — полностью обезопасить жителей Кузбасса. Всего будет подготовлено 40 купелей, пишет «Сiбдепо».
«Необходимо обеспечить круглосуточное дежурство спасателей и медиков. Все силы будут направлены на то, чтобы традиционные праздничные мероприятия прошли без происшествий, даже в условиях экстремально низких температур», — подчеркнул Середюк.
Он добавил, что планирует поддерживать с Бобровниковым прямой контакт.