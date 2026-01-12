В Кузбассе планируют подготовить 40 купелей для крещенских купаний

12 января 2026, 09:32

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

В Кемеровской области подготовят 40 купелей для крещенских купаний. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в рамках рабочей встречи с руководителем регионального управления МЧС России Романом Бобровниковым.





Напомним, крещенские купания пройдут в ночь на 19 января. В Кузбассе в этот день прогнозируются сильные морозы.





«Обговорили алгоритм взаимодействия правительства Кузбасса и ведомства», — приводит VSE42.RU слова Середюка.

«Необходимо обеспечить круглосуточное дежурство спасателей и медиков. Все силы будут направлены на то, чтобы традиционные праздничные мероприятия прошли без происшествий, даже в условиях экстремально низких температур», — подчеркнул Середюк.