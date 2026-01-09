В Кузбассе бесследно исчез ребёнок в разгар новогодних каникул
В Кузбассе разыскивают подростка, который пропал во время новогодних каникул.
Как сообщает издание «Сiбдепо», 17-летний Никита Исаев из Прокопьевска перестал выходить на связь 8 января 2026 года. Добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» 9 января распространил информацию о его исчезновении. Волонтёры и родственники просят общественность помочь в поисках.
По информации отряда, молодой человек ростом около 164 сантиметров, с чёрными волосами и карими глазами. В день пропажи он был одет в чёрно-бежевый пуховик, тёмно-серые джинсы, чёрные замшевые ботинки и чёрную шапку.
«ЛизаАлерт» считает любую информацию о местонахождении Никиты важной. Организация просит граждан, которые видели подростка или располагают сведениями, немедленно сообщить об этом координаторам отряда или в полицию.
Читайте также: