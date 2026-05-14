В Кузбассе планируют увеличить объем вылова рыбы
В Кемеровской области ожидается увеличение объемов вылова рыбы на знаменитом озере Большой Берчикуль в шесть раз. Об этом сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства области Евгений Бойко.
По данным «Сiбдепо», команда губернатора региона Ильи Середюка проводит масштабную работу, превращающую озеро в современный промышленный центр с новыми вакансиями для жителей. Отмечается, что специалисты уже осмотрели берега, где планируется установить цеха переработки.
«Это позволит не только обеспечить жителей свежей рыбой, но и создать новые рабочие места», — подчеркнул Бойко.
Он уточнил, что годовой план составит не менее 31 тысячи тонн свежей рыбы. Регион хочет сделать местную продукцию настоящим брендом.