Достижения.рф

В Кузбассе планируют увеличить объем вылова рыбы

Фото: iStock/coffeekai

В Кемеровской области ожидается увеличение объемов вылова рыбы на знаменитом озере Большой Берчикуль в шесть раз. Об этом сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства области Евгений Бойко.



По данным «Сiбдепо», команда губернатора региона Ильи Середюка проводит масштабную работу, превращающую озеро в современный промышленный центр с новыми вакансиями для жителей. Отмечается, что специалисты уже осмотрели берега, где планируется установить цеха переработки.

«Это позволит не только обеспечить жителей свежей рыбой, но и создать новые рабочие места», — подчеркнул Бойко.

Он уточнил, что годовой план составит не менее 31 тысячи тонн свежей рыбы. Регион хочет сделать местную продукцию настоящим брендом.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0